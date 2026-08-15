Уранці 15 серпня між Лубнами та Хоролом у Полтавській області стався землетрус магнітудою 2,4.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Землетрус на Полтавщині 15 серпня: що відомо

Підземні поштовхи зареєстрували о 06:33 за київським часом. Епіцентр землетрусу розташовувався між містами Лубни та Хорол.

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За даними Головного центру спеціального контролю, джерело землетрусу залягало на глибині близько 3 км. Його координати — 49,87 градуса північної широти та 33,19 градуса східної довготи.

Магнітуда землетрусу становила 2,4 за шкалою Ріхтера.

Фахівці пояснили, що за класифікацією такий землетрус належить до невідчутних. Тому підземні поштовхи не становлять загрози для населення.

Цього ж дня землетрус значно більшої магнітуди стався на півдні Іспанії. У ніч проти 15 серпня поблизу Гранади зафіксували поштовхи магнітудою 5.

Унаслідок землетрусу були пошкоджені будівлі та автомобілі, а рятувальники евакуювали кількох людей із пошкоджених споруд.

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