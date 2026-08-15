ПриватБанк повідомив про технічний збій, через який у роботі кількох сервісів виникли складнощі. Фахівці банку вже працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку у Facebook.

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У банку підтвердили проблеми після того, як користувачі зіткнулися зі складнощами під час використання окремих сервісів.

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— Так, друзі, ми теж це помітили. Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему, — повідомили у ПриватБанку.

Які саме сервіси працюють зі збоями та що стало причиною проблеми, у банку наразі не уточнили.

У ПриватБанку запевнили, що працюють над відновленням роботи та незабаром сервіси мають повернутися до звичного режиму.

Попередній масштабний збій у роботі ПриватБанку стався 5 червня 2026 року. Тоді клієнти мали проблеми з доступом до мобільного застосунку Приват24 та офіційного сайту банку.

У ПриватБанку підтверджували технічні складнощі та повідомляли, що фахівці працюють над відновленням онлайн-сервісів. Згодом роботу систем стабілізували.

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