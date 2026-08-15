ПриватБанк повідомив про збій у роботі сервісів
- ПриватБанк повідомив про технічний збій 15 серпня.
- Проблеми виникли в роботі кількох сервісів.
ПриватБанк повідомив про технічний збій, через який у роботі кількох сервісів виникли складнощі. Фахівці банку вже працюють над усуненням проблеми.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку у Facebook.
Збій у ПриватБанку 15 серпня: що відомо
У банку підтвердили проблеми після того, як користувачі зіткнулися зі складнощами під час використання окремих сервісів.
— Так, друзі, ми теж це помітили. Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему, — повідомили у ПриватБанку.
Які саме сервіси працюють зі збоями та що стало причиною проблеми, у банку наразі не уточнили.
У ПриватБанку запевнили, що працюють над відновленням роботи та незабаром сервіси мають повернутися до звичного режиму.
Попередній масштабний збій у роботі ПриватБанку стався 5 червня 2026 року. Тоді клієнти мали проблеми з доступом до мобільного застосунку Приват24 та офіційного сайту банку.
У ПриватБанку підтверджували технічні складнощі та повідомляли, що фахівці працюють над відновленням онлайн-сервісів. Згодом роботу систем стабілізували.