Росія не готова до конструктивних мирних переговорів і продовжує наполягати на максималістських вимогах до України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 14 серпня.

Кремль відкидає переговори з Україною: що відомо

Аналітики звернули увагу на останні заяви високопосадовців РФ, які свідчать про небажання Москви погоджуватися на припинення війни без виконання її максималістських вимог.

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Зокрема, 14 серпня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не готова погодитися на припинення вогню, яке зафіксує нинішню лінію фронту.

За його словами, Росія має намір продовжувати війну, доки не буде досягнуто так званого довгострокового та стійкого врегулювання на російських умовах.

Схожу позицію 12 серпня озвучив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він заявив, що Росія призупинить або завершить війну виключно на власних умовах.

В ISW розцінюють такі заяви як чергове підтвердження того, що Москва не відмовилася від своїх максималістських цілей, які фактично передбачають капітуляцію України.

ISW: провоєнна риторика може бути пов’язана з виборами в РФ

Аналітики вважають, що Кремль зараз може навмисно посилювати категоричну риторику щодо мирних переговорів, щоб консолідувати російське суспільство навколо провоєнної позиції.

Це відбувається напередодні виборів до Державної думи РФ, запланованих на 18–20 вересня 2026 року.

Водночас в ISW наголошують, що систематична відмова Кремля від українських пропозицій щодо припинення вогню та мирного врегулювання свідчить про відсутність готовності Москви завершувати війну на умовах, які не забезпечують виконання її максималістських вимог.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що повернути Росію до повноцінних переговорів щодо завершення війни можливо, однак для цього потрібна активніша участь США.

За його словами, Україна вже передала Вашингтону нові пропозиції щодо можливого відновлення мирного процесу. Водночас Зеленський наголосив, що наразі тиску на російського диктатора Володимира Путіна недостатньо, оскільки він не демонструє бажання зупиняти війну.

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