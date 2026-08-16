Появилось подтверждение смерти бывшего командира подлодки Запорожья Роберта Шагеева, который после оккупации Крыма перешел на сторону России.

Подтверждена гибель экс-командира подводной лодки Запорожья Роберта Шагеева

Подтверждением его смерти стало появление индивидуального налогового номера Шагеева в перечне недействительных номеров базы налоговой службы РФ. По предварительным данным он погиб 13 августа 2026 года.

– Появилось подтверждение смерти перебежчика, о покушении на которого ранее сообщали в сети. Первым доказательством его гибели 13 августа 2026 года стало появление ИНН Шагеева в перечне недействительных номеров базы налоговой службы РФ, — сообщает Армияinform.

В октябре 2013 года Роберта Шагеева назначили командиром большой подводной лодки Запорожья Центра морских операций ВМС ВС Украины.

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Весной 2014 года, во время оккупации Крыма, он отказался выводить подлодку в Одессу и без боя сдал ее российским военным.

После этого Шагеев перешел на сторону РФ и получил должность заместителя командира 4-й отдельной бригады подлодок Черноморского флота России.

В Украине его официально подозревали в дезертирстве и государственной измене.

Напомним, что ранее в сети сообщали о покушении на Шагеева, однако официального подтверждения его смерти некоторое время не было.

Фото: ГУР

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