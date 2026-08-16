Появились доказательства: подтверждена гибель предателя, экс-подводника Роберта Шагеева
- В Севастополе подтверждена гибель экс-командира подводной лодки Запорожья Роберта Шагеева.
- В 2014 году он отказался вывести подлодку в Одессу, сдал ее российской военной и перешел на сторону РФ.
- Подтверждением смерти называют появление его индивидуального налогового номера в перечне недействительных номеров базы налоговой службы РФ, однако официального уведомления оккупационных властей пока нет.
Появилось подтверждение смерти бывшего командира подлодки Запорожья Роберта Шагеева, который после оккупации Крыма перешел на сторону России.
Подтверждена гибель экс-командира подводной лодки Запорожья Роберта Шагеева
Подтверждением его смерти стало появление индивидуального налогового номера Шагеева в перечне недействительных номеров базы налоговой службы РФ. По предварительным данным он погиб 13 августа 2026 года.
– Появилось подтверждение смерти перебежчика, о покушении на которого ранее сообщали в сети. Первым доказательством его гибели 13 августа 2026 года стало появление ИНН Шагеева в перечне недействительных номеров базы налоговой службы РФ, — сообщает Армияinform.
В октябре 2013 года Роберта Шагеева назначили командиром большой подводной лодки Запорожья Центра морских операций ВМС ВС Украины.
Весной 2014 года, во время оккупации Крыма, он отказался выводить подлодку в Одессу и без боя сдал ее российским военным.
После этого Шагеев перешел на сторону РФ и получил должность заместителя командира 4-й отдельной бригады подлодок Черноморского флота России.
В Украине его официально подозревали в дезертирстве и государственной измене.
Напомним, что ранее в сети сообщали о покушении на Шагеева, однако официального подтверждения его смерти некоторое время не было.
Фото: ГУР