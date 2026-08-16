З’явилося підтвердження смерті колишнього командира підводного човна Запоріжжя Роберта Шагєєва, який після окупації Криму перейшов на бік Росії.

Підтверджено загибель екскомандира підводного човна Запоріжжя Роберта Шагєєва

Підтвердженням його смерті стала поява індивідуального податкового номера Шагєєва в переліку недійсних номерів бази податкової служби РФ. За попередніми даними, він загинув 13 серпня 2026 року.

– З’явилося підтвердження смерті перебіжчика, про замах на якого раніше повідомляли в мережі. Першим доказом його загибелі 13 серпня 2026 року стала поява ІПН Шагєєва в переліку недійсних номерів бази податкової служби РФ, – повідомляє Арміяinform.

У жовтні 2013 року Роберта Шагєєва призначили командиром великого підводного човна Запоріжжя Центру морських операцій ВМС ЗС України.

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Навесні 2014 року, під час окупації Криму, він відмовився виводити підводний човен до Одеси та без бою здав його російським військовим.

Після цього Шагєєв перейшов на бік РФ і отримав посаду заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Росії.

В Україні його офіційно підозрювали у дезертирстві та державній зраді.

Нагадаємо, що раніше у мережі повідомляли про замах на Шагєєва, проте офіційного підтвердження його смерті деякий час не було.

Фото: ГУР

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