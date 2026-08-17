Во вторник, 18 августа, в Украине не планируют применять меры ограничения потребления электроэнергии.

Соответствующий прогноз обнародовала Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Отключения света 18 августа не будут действовать

По предварительным данным, график отключения света 18 августа на территории Украины не планируют применять.

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Несмотря на отсутствие отключений света, энергетики призывают украинцев соблюдать правила разумного потребления, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему:

в дневное время (с 10:00 до 16:00) – наиболее благоприятный период для использования энергоемкой бытовой техники (стиральных машин, утюгов, электроплит и др.).

в вечернее время (с 17:00 до 22:00) – энергетики просят максимально минимизировать использование мощных электроприборов и потреблять электричество бережливо.

Как сообщали в Укрэнерго, армия РФ продолжает прицельно наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.

По состоянию на утро 17 августа, из-за очередных обстрелов с использованием беспилотников и артиллерии зафиксировали новые отключения электроэнергии в пяти регионах – Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Запорожской областях.

В районах, где это безопасно для ремонтных бригад, энергетики уже приступили к ликвидации последствий атак, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Однако в компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться.

Гражданам рекомендуют отслеживать обновление графиков и состояния сетей на официальных ресурсах и страницах местных операторов системы распределения (облэнерго).

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