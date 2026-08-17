У вівторок, 18 серпня, в Україні не планують застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії.

Відповідний прогноз оприлюднила Національна енергетична компанія Укренерго.

Відключення світла 18 серпня не діятимуть

За попередніми даними, графік відключення світла 18 серпня на території України не планують застосовувати.

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Попри відсутність відключень світла, енергетики закликають українців дотримуватися правил розумного споживання, щоб зменшити навантаження на енергосистему:

у денний час (з 10:00 до 16:00) – найбільш сприятливий період для використання енергоємної побутової техніки (пральних машин, прасок, електроплит та інших).

у вечірній час (з 17:00 до 22:00) – енергетики просять максимально мінімізувати використання потужних електроприладів та споживати електрику ощадливо.

Як повідомляли в Укренерго, армія РФ продовжує прицільно завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України.

Станом на ранок 17 серпня, через чергові обстріли з використанням безпілотників та артилерії зафіксували нові відключення електроенергії у п’яти регіонах – Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях.

У районах, де це безпечно для ремонтних бригад, енергетики вже приступили до ліквідації наслідків атак, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців.

Проте в компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися.

Громадянам рекомендують відстежувати оновлення щодо графіків та стану мереж на офіційних ресурсах і сторінках місцевих операторів системи розподілу (обленерго).

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