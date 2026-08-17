Від початку 2026 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) направили до поліції понад 1,5 млн звернень щодо розшуку громадян, які ухиляються від призову.

Про це в інтерв’ю виданню Цензор.НЕТ розповів начальник Головного слідчого управління, тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Ухилення від мобілізації: розшук громадян

За його словами, така кількість звернень свідчить про масштаб роботи, яку спільно виконують ТЦК і правоохоронці.

Зараз дивляться

— Лише упродовж поточного року від ТЦК та СП до поліції надійшло понад півтора мільйона звернень щодо розшуку громадян, які ухиляються від призову за мобілізацією, — зазначив Цуцкірідзе.

Він наголосив, що для ефективної роботи у цій сфері необхідні постійний обмін інформацією та чітка взаємодія між усіма структурами, залученими до мобілізаційних процесів.

Окремо правоохоронці розслідують кримінальні провадження, пов’язані з ухиленням від призову.

За словами Цуцкірідзе, від початку дії воєнного стану слідчі розслідували понад 20 тис. кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Такі випадки фіксують фактично по всій Україні.

Поліція перевіряє незаконне бронювання

Правоохоронці також розслідують можливі зловживання під час бронювання військовозобов’язаних.

Наразі перевіряються обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тис. військовозобов’язаних.

Найбільше таких проваджень, за словами Цуцкірідзе, припадає на Дніпропетровську область — понад 1,9 тис. На Закарпатті їх близько 1,5 тис., понад тисячу — на Волині, Миколаївщині та Одещині.

Значна кількість проваджень також є у Львівській, Вінницькій, Харківській та Сумській областях.

За словами Цуцкірідзе, близько 80% керівників ТЦК, які потрапляють у поле зору поліції в межах розслідувань, — очільники районного рівня.

Серед виявлених схем — одержання хабарів за ухвалення необхідного рішення або вплив на інших посадовців, незаконне оформлення військово-облікових документів, внесення змін до бази Оберіг, фіктивне встановлення непридатності до військової служби та сприяння виїзду за кордон.

Максим Цуцкірідзе зазначив, що поліція працює не лише з фактами ухилення від мобілізації, а й із можливими зловживаннями з боку посадовців ТЦК, військово-лікарських комісій та інших структур, залучених до мобілізаційних процесів.

Джерело : ЦензорНЕТ

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