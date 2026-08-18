З 20 серпня на автодорогах почнуть працювати 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР. Загальна кількість комплексів збільшиться до 426.

Про це повідомляє керівник Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові комплекси автофіксації порушень ПДР

За словами Білошицького, нові комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху розмістять у Києві та області, Рівному та області, Житомирі та області, Смілі, Чернівцях, Миколаєві, Стрию, на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Львівщині, Волині, Закарпатті, Вінничині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та Черкащині.

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Нові комплекси розташовані:

м. Рівне:

вул. Млинівська, 26 (у напрямку вул. Князя Володимира);

вул. Київська, 6 (у напрямку вул. Клима Савура);

вул. Соборна, 364 (у напрямку вул. Коцюбинського);

вул. Захисників Маріуполя, 5 (у напрямку вул. Київської);

вул. Романа Шухевича, 2 (у напрямку вул. Богоявленської);

вул. Кулика і Гудачека, 10 (у напрямку вул. Млинівської);

перехрестя вул. Соборної — В’ячеслава Чорновола — Міцкевича (у напрямку вул. Шопена).

м. Житомир:

вул. Покровська, 21;

вул. Покровська, 148-А;

вул. Покровська, 187;

перехрестя просп. Незалежності — вул. Отаманів Соколовських;

вул. Чуднівська, 103.

м. Сміла:

перехрестя вул. Незалежності — вул. Олеся Гончара;

перехрестя вул. Героїв Холодноярців — пров. Олексія Цибка.

м. Чернівці:

вул. Січових Стрільців, 6;

вул. Хотинська, 3.

м. Миколаїв:

перехрестя вул. Марка Кропивницького — вул. Інженерна.

м. Стрий:

перехрестя вул. Шевченка — вул. Олесницького.

Київська область:

80 км+444 автодороги Н-01 (у напрямку с. Леонівка);

79 км+010 автодороги Н-01 (у напрямку с. Леонівка);

27 км+784 автодороги Р-69 (у напрямку Київської ГЕС);

2 км+817 автодороги Н-07 (у напрямку с. Гоголів);

0 км+459 автодороги М-01-01 (у напрямку м. Бровари);

21 км+843 автодороги М-07 (у напрямку м. Київ).

Рівненська область:

322+490 автодороги М-06 (у напрямку с. Колоденка);

299+873 автодороги М-06 (у напрямку м. Київ);

299+894 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне);

349+001 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне);

346+900 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне).

Дніпропетровська область:

985 км+548 автодороги М-30 (у напрямку м. Дніпро);

423 км+663 автодороги Н-08 (у напрямку м. Дніпро).

Кіровоградська область:

784 км+099 автодороги М-30 (у напрямку м. Олександрія);

619 км+385 автодороги М-30 (у напрямку с. Кринички).

Львівська область:

50 км+620 автодороги М-11 (у напрямку с. Шегині);

110 км+049 автодороги М-09 (у напрямку м. Львів);

23 км+475 автодороги М-10 (у напрямку м. Новояворівськ).

Волинська область:

72 км+938 автодороги Р-15 (у напрямку м. Володимир);

155 км+608 автодороги М-19 (у напрямку с. Підгайці);

154 км+741 автодороги М-19 (у напрямку с. Прилуцьке).

Закарпатська область:

229 км+122 автодороги Н-13 (у напрямку м. Ужгород);

15 км+826 автодороги Н-09 (у напрямку с. Лалово);

805 км+120 автодороги М-06 (у напрямку м. Ужгород);

805 км+120 автодороги М-06 (у напрямку м. Мукачево).

Вінницька область:

336 км+814 автодороги М-30 (у напрямку с. Вербка);

336 км+906 автодороги М-30 (у напрямку с. Громадське).

Житомирська область:

2 км+283 автодороги М-21-01 (у напрямку м. Житомир).

Тернопільська область:

250 км+096 автодороги М-19 (у напрямку с. Великі Млинівці).

Івано-Франківська область:

4 км+482 автодороги Н-18 (у напрямку м. Івано-Франківськ).

Черкаська область:

192 км+446 автодороги Н-16 (у напрямку с. Легедзине);

530 км+055 автодороги М-30 (у напрямку с. Мала Севастянівка).

У Патрульній поліції уточнили, що відключено від системи комплекс автоматичної фіксації порушень ПДР у місті Мукачево Закарпатської області за адресою: вул. Івана Франка, 74.

Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму, оскільки це допомагає зберегти життя та здоров’я.

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