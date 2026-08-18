Росія наразі не має достатньої кількості військ для нового наступу з півночі на Київщину або Чернігівщину, однак ситуація може змінитися, якщо Кремль проведе нову хвилю мобілізації.

Про це заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Чи може Росія знову наступати з півночі

За словами Скібіцького, у ГУР очікують, що ознаки можливих мобілізаційних заходів у РФ можуть проявитися після виборів. При цьому приховано провести масштабну мобілізацію, за словами представника розвідки, практично неможливо.

Зараз дивляться

Водночас Росія юридично залишається готовою до такого кроку, оскільки указ російського диктатора Володимира Путіна про мобілізацію від 2022 року продовжує діяти.

До виборів, вважає Скібіцький, російське командування намагатиметься продемонструвати результати на тих ділянках фронту, де має можливості для просування.

Також у ГУР проаналізували досвід російської часткової мобілізації 2022 року. Вона розпочалася у другій половині жовтня, а сформовані після неї боєздатні підрозділи переважно з’явилися на фронті у січні 2023 року.

– Тобто якщо агресор в цьому році проведе нову хвилю мобілізації – вони можуть підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку наступного року. А це не виключає, що російське командування може влаштувати таку операцію у лютому, знаючи любов Путіна до символічних дат, – заявив Скібіцький.

Водночас він наголосив, що конкретні терміни залежатимуть від самого рішення про мобілізацію та кількості людей, яких Росія зможе залучити.

Щодо можливості наступу на Київщину або Чернігівщину вже у 2026 році, Скібіцький зазначив, що теоретично такий сценарій можливий, однак наразі для нього немає практичних передумов.

Скільки російських військових воюють проти України

За даними ГУР, зараз втрати російської армії перевищують кількість людей, яких РФ щомісяця залучає на контрактну службу.

У червні загальні втрати російських військ становили близько 39 тис. осіб, тоді як контракти з Міноборони РФ підписали 36 тис. людей.

У липні втрати становили щонайменше 40 тис. убитими та пораненими, а контракт уклали близько 39 тис. осіб.

– (Наразі чисельність російського угруповання, яке воює проти України становить, – Ред.) 670 тисяч бойового компонента та 65 тисяч особового складу в оперативному резерві. Ця кількість майже не змінюється, – підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, у ГУР МО України заявили, що на полі бою немає ознак готовності Росії припинити вогонь і перейти до нормальних переговорів.

За словами Вадима Скібіцького, українська розвідка виходить з того, що Москва не розраховує на домовленості чи мирну угоду до кінця року.

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