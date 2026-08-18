В Росії є труднощі з комплектуванням військ безпілотних систем. План із набору особового складу виконано лише на третину.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Росія виконала третину плану з набору до сил БпС

Представник ГУР прокоментував потребу Росії в мобілізації. За його словами, без її проведення РФ не зможе сформувати нові з’єднання.

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Російське командування планує на базі бойових бригад створити дивізії, проте для цього бракує особового складу.

Заступник начальника ГУР додав, що росіяни зіткнулися з проблемами під час комплектування військ безпілотних систем.

– Їхнє військове командування вважало, що всі студенти побіжать туди, а в реальності у них виконання плану щодо набору до сил БпС – всього лише 30%. Вони намагаються забирати особовий склад з інших видів та родів військ, але загалом набір провалюється, – наголосив заступник глави ГУР.

Безпілотники стали одним із ключових засобів ведення сучасної війни, забезпечуючи розвідку, коригування вогню, ураження цілей і постійний контроль поля бою.

За даними розвідки, Росія поставила план на цей рік набрати в армію 409 тис. осіб. Російський президент Володимир Путін ухвалив закон про скорочення переліку злочинів, які забороняють укладати контракти на війну.

За словами Скібіцького, долучитися до ворожої армії можуть вбивці, ґвалтівники, члени організованих злочинних угруповань та наркоторговці. Станом на серпень із цієї категорії вже 28 тис. осіб уклали контракти.

Представник ГУР додав, що у другій половині року росіяни збільшують плани щодо укладання контрактів.

– Там немає демократії, усі підуть в армію – побачите, – зазначив він.

Нагадаємо, Вадим Скібіцький заявив, що Росія наразі не має достатньої кількості військ для нового наступу з півночі на Київщину або Чернігівщину. Ситуація може змінитися, якщо Кремль проведе нову хвилю мобілізації.

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