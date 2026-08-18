Українські удари по цілях у глибині території Росії стали одним із ключових факторів, які викликають занепокоєння серед росіян. Водночас такі атаки послаблюють економічні можливості РФ та створюють проблеми для військової логістики на тимчасово окупованих територіях України.

Deepstrike-операції дедалі більше турбують росіян

За даними ГУР, українські удари вглиб території Росії стали однією з проблем, які найбільше турбують росіян. Водночас такі атаки впливають на економіку РФ та військову логістику окупаційних військ.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

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Він заявив, що українські удари на велику глибину вже посідають друге місце серед проблем, які найбільше хвилюють населення Росії. Першою залишається ситуація з рівнем життя.

Він наголосив, що атаки на російські нафтопереробні заводи мають не лише військовий, а й економічний ефект. Зокрема, вони скорочують доходи російського бюджету та великого бізнесу, а також ускладнюють експорт сирої нафти.

Скібіцький звернув увагу, що поява українських deepstrike-операцій серед основних тем у російських соціологічних опитуваннях сама по собі демонструє масштаб їхнього впливу на суспільство.

Як українські удари впливають на військову логістику РФ

Окремий напрямок українських операцій стосується ударів на середню дальність. За словами представника ГУР, вони суттєво ускладнюють забезпечення російських військ у Криму та на інших окупованих територіях півдня України.

Українські підрозділи уражають російські радіолокаційні станції, комплекси протиповітряної оборони, а також елементи систем управління військами та озброєнням.

Знищення таких цілей послаблює російську оборону та створює кращі умови для подальших точних ударів по військовій інфраструктурі противника.

За оцінкою Скібіцького, в нинішніх умовах подібна тактика залишається одним із найбільш ефективних способів протидії Росії, яка має значну перевагу в ресурсах і військовому потенціалі.

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