Увольнение с предприятия, которое бронирует работников, не означает, что на следующий день человек автоматически получит новую бронь на другом предприятии. Между аннулированием старого бронирования и оформлением нового есть промежуток в несколько дней.

Именно поэтому работникам, которые переходят с одного предприятия на другое, важно учитывать не только дату увольнения и принятия на новую работу, но и время, необходимое для изменения информации в системах.

Сколько дней длится аннулирование бронирования, читайте в материале Фактов ICTV.

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Аннулирование бронирования при увольнении: когда исчезает старая бронь

Как пояснила юрист Адриана Чвартацкая, одним из оснований для аннулирования бронирования является увольнение работника. Однако сама бронь не исчезает из системы в тот же миг, когда человек перестает работать.

Сначала работодатель должен передать информацию об увольнении в Пенсионный фонд Украины. После этого данные попадают в реестр бронирования, где и происходит аннулирование.

По словам юриста, обычно этот процесс занимает около 24 часов. Поэтому после увольнения старая бронь еще некоторое время может отображаться в системе.

Однако рассчитывать на то, что в этот период человек гарантированно остается защищенным от мобилизации, не стоит. Гарантированный переходный период законодательство не предусматривает.

Проблема возникает, если человек на следующий день после увольнения уже выходит на новую работу. Даже если новое предприятие также имеет право бронировать работников, сразу подать человека на новую бронь не получится, если предыдущая еще светится в системе.

Адриана Чвартацкая объясняет, что сначала должно завершиться аннулирование старого бронирования, и только после этого новый работодатель может оформлять новую бронь. Заявление подается через портал Дія, а его рассмотрение может занять до 72 часов.

Таким образом, при переходе между предприятиями возникает последовательность из двух процедур, ведь сначала нужно дождаться аннулирования старого бронирования, а затем оформление нового.

Основания для аннулирования бронирования: в какой момент возникает риск

Промежуток между двумя бронированиями юрист считает наиболее рискованным для работника. Как отметила Адриана Чвартацкая, в этот период существует риск получить повестку и быть мобилизованным.

При этом само трудоустройство на новом предприятии еще не означает, что у человека уже есть новая отсрочка. Даже если предыдущий и новый работодатели являются критически важными предприятиями, бронирование на новом месте нужно оформить отдельно.

Поэтому дата выхода на новую работу и дата фактического получения новой брони могут не совпадать.

Основания для аннулирования бронирования до увольнения

Есть и другая ситуация, когда аннулирование бронирования работников может произойти еще до того, как человека фактически уволят.

Как рассказала Адриана Чвартацкая, предприятие должно соблюдать установленный лимит забронированных работников. Если компании нужно уволить одного работника по бронированию и оформить бронь для другого, сначала могут аннулировать действующее бронирование.

После этого предприятие представляет документы на бронирование нового работника. То есть, в отдельных случаях аннулирование брони может произойти еще до фактического прекращения работы человека на предприятии.

Аннулирование бронирования: сколько времени занимает переход на новую бронь

По словам юриста, работнику, который сменяет предприятие, следует учитывать весь временной промежуток между двумя процедурами.

Сначала необходимо аннулирование бронирования при увольнении, которое обычно происходит в течение 24 часов после прохождения информации об увольнении через соответствующие реестры. Затем новый работодатель может подать заявление на бронирование, рассмотрение которого может занять до 72 часов.

Поэтому новое бронирование не возникает автоматически на следующий день после трудоустройства. Именно несколько дней между старой и новой броней, по словам Адрианы Чвартацкой, является наиболее рисковым периодом для военнообязанного.

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