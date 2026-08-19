19 августа Кабинет министров уволил Евгения Хмару с должности заместителя министра обороны Украины и прекратил исполнение им обязанностей главы Минобороны.

Решение было принято на следующий день после того, как в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении Хмары министром обороны.

Об этом говорится в распоряжениях Кабмина №795 и №796 от 19 августа.

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Евгения Хмару уволили из Минобороны

Согласно первому решению правительства, Евгения Хмару уволили с должности заместителя министра обороны по собственному желанию.

Другим распоряжением Кабмин отменил свое предыдущее решение о временном возложении на Хмару обязанностей министра обороны Украины.

В то же время еще 18 августа в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Евгения Хмары полноправным министром обороны Украины.

На момент публикации причины кадровых решений, кроме указанной в распоряжении отставки по собственному желанию, не уточнялись.

Как Евгений Хмара стал и. о. министра обороны

16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров по представлению премьер-министра Сергея Корецкого. При этом министр обороны тогда не был назначен.

С 20 июля Кабмин временно возложил исполнение обязанностей министра обороны на Евгения Хмару.

До перехода в Минобороны Хмара работал в Службе безопасности Украины. 17 июля президент Владимир Зеленский освободил его от временного исполнения обязанностей главы СБУ и с должности начальника Центра специальных операций А СБУ.

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