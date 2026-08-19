Кабінет міністрів 19 серпня звільнив Євгена Хмару з посади заступника міністра оборони України та припинив виконання ним обов’язків очільника Міноборони.

Рішення ухвалили наступного дня після того, як у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Хмари міністром оборони.

Про це йдеться у розпорядженнях Кабміну №795 та №796 від 19 серпня.

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Євгена Хмару звільнили з Міноборони

Згідно з першим рішенням уряду, Євгена Хмару звільнили з посади заступника міністра оборони за власним бажанням.

Іншим розпорядженням Кабмін скасував своє попереднє рішення про тимчасове покладення на Хмару обов’язків міністра оборони України.

Водночас ще 18 серпня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Євгена Хмари повноцінним міністром оборони України.

На момент публікації причини кадрових рішень, окрім зазначеного в розпорядженні звільнення за власним бажанням, не уточнювалися.

Як Євген Хмара став в. о. міністра оборони

16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів за поданням прем’єр-міністра Сергія Корецького. Водночас міністра оборони тоді не призначили.

З 20 липня Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків міністра оборони на Євгена Хмару.

До переходу в Міноборони Хмара працював у Службі безпеки України. 17 липня президент Володимир Зеленський звільнив його від тимчасового виконання обов’язків голови СБУ та з посади начальника Центру спеціальних операцій А СБУ.

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