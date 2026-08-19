Министр обороны Евгений Хмара поделился своим видением процесса мобилизации в Украине. По его словам, необходимо принять комплексное решение.

Об этом Хмара сказал во время выступления в зале Верховной Рады 19 августа.

Хмара поделился своим видением по мобилизации

– Мобилизация – должно быть принято комплексное решение. Нужно понимать, что первая и важная составляющая – это ситуация в армии, достойное отношение к воинам, условиям прохождения службы и ведению боевых действий, – сказал он.

По мнению Хмары, речь идет о способах отбора и набора личного состава, экипировки, тренировки, обеспечения вооружением, получения опыта, выполнения боевых задач и восстановления военнослужащих.

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Он утверждает, что Украина будет двигаться дальше по плану мобилизации, если выполнит эту задачу. По словам Хмары, он напрямую зависит от плана и видения войны.

– Оно должно быть сформировано. Должно быть сейчас кристаллизировано. И мы вместе с главкомом, Генеральным штабом сейчас это все отрабатываем, – объяснил Хмара.

19 августа Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов.

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