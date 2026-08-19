Міністр оборони Євгеній Хмара поділився своїм баченням процесу мобілізації в Україні. За його словами, необхідно ухвалити комплексне рішення.

Про це Хмара сказав під час виступу в залі Верховної Ради 19 серпня.

Хмара поділився своїм баченням щодо мобілізації

– Мобілізація – має бути ухвалено комплексне рішення. Потрібно розуміти, що перша та важлива складова – це ситуація у війську, достойне ставлення до воїнів, умов проходження служби і ведення бойових дій, – сказав він.

На думку Хмари, йдеться про способи відбору та набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, здобування досвіду, виконання бойових завдань і відновлення військовослужбовців.

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Він стверджує, що Україна рухатиметься далі планом мобілізації, якщо виконає це завдання. За словами Хмари, він прямо залежить від плану і бачення війни.

– Воно має бути сформовано. Має бути зараз викристалізовано. І ми разом з головкомом, Генеральним штабом зараз це все відпрацьовуємо, – пояснив Хмара.

19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів.

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