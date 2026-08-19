Профессиональный спецназовец, участник боев за Киевскую область, руководитель операции по освобождению Змеиного и глава Центра спецопераций А СБУ — именно таким боевым путем известен Евгений Хмара.

19 августа Верховная Рада 312 голосами народных депутатов поддержала его назначение на должность министра обороны Украины. Выступая в Раде, Хмара подтвердил, что уволился с военной службы и является гражданским лицом. Этого требует закон О воинской обязанности и военной службе.

Что известно о биографии Евгения Облака и фактах из жизни — читайте на Фактах ICTV.

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Кто такой Евгений Хмара

Евгений Хмара — генерал-майор Службы безопасности Украины, профессиональный военный и спецназовец.

Из-за специфики службы в элитных подразделениях СБУ личная жизнь Евгения Хмары остается закрытой. В открытых источниках нет подтвержденных данных о его месте рождения, образовании и семье.

Известно, что с 2011 года он служил в Центре специальных операций А СБУ, более известном как Альфа. В 2023 году Хмара возглавил это элитное подразделение.

После начала полномасштабного вторжения России он принимал непосредственное участие в боях за освобождение Киевской области. После деоккупации северных регионов продолжил выполнять боевые задачи на Донецком направлении.

В январе 2026 года президент назначил Хмару временным исполняющим обязанности главы СБУ после отставки Василия Малюка.

Еще известно, что Евгений Хмара — полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого I–III степеней.

Кроме того, он награжден орденом За мужество III степени и знаком отличия Крест боевых заслуг.

Какими операциями известен Евгений Хмара

Под руководством Хмары бойцы Центра спецопераций А СБУ провели ряд масштабных боевых и дальнобойных операций.

В частности, он лично руководил специальной операцией по освобождению острова Змеиный в Черном море.

Операторы дронов подразделения Альфа также участвовали в операции Паутина. Кроме того, спецназовцы наносили удары по российским аэродромам, складам боеприпасов, нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям, где производили управляемые авиабомбы и дроны.

По данным СБУ, по состоянию на начало 2026 года подразделение уничтожило более 1,8 тыс. российских танков, а также тысячи бронированных машин, артиллерийских систем, средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Стоимость уничтоженной с помощью дронов российской техники оценивали в более чем $5,5 млрд.

Напомним, что 16 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

По словам главы государства, у Хмары есть большой опыт проведения технологичных ударных операций, управления боевыми подразделениями и организации дальнобойных ударов по территории России.

После завершения необходимых юридических процедур Зеленский внес кандидатуру Хмары на должность министра обороны в Верховную Раду.

А уже 19 августа народные депутаты Украины поддержали назначение Хмары главой Минобороны 312 голосами.

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