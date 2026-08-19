Народный депутат Вадим Столар подтвердил, что 19 августа НАБУ проводит следственные действия у него дома. Депутат заявил, что сотрудничает с правоохранителями и не препятствует их работе.

Об этом Столар сообщил в своем Telegram-канале.

Что известно о следственных действиях НАБУ у Столара

По словам народного депутата, следственные действия проходят непосредственно в его квартире.

Сейчас смотрят

– В связи с обращениями представителей СМИ сообщаю, что следственные действия НАБУ проводятся у меня дома. Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий в работе правоохранителей не создаю, – заявил Столар.

Других подробностей депутат не привел. В частности, он не уточнил, в рамках какого уголовного производства НАБУ проводит следственные действия.

До этого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о спецоперации по разоблачению преступной организации, к которой, по данным антикоррупционных органов, причастны народные депутаты и высокопоставленные чиновники Офиса президента.

Впоследствии НАБУ и САП обнародовали тизер спецоперации под названием Форрест Гамп с фрагментами перехваченных разговоров. Деталей дела и имен возможных фигурантов антикоррупционные органы на тот момент не раскрыли.

У кого еще могут проводиться следственные действия

Журналист Украинской правды Михаил Ткач со ссылкой на собственные источники сообщил, что следственные действия якобы также проводятся в отношении заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Об этом же заявил народный депутат Алексей Гончаренко. Нардеп Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщил, что обыски якобы проводятся и у бывшего народного депутата Максима Микитася.

Зеркало недели со ссылкой на источники утверждает, что в деле могут фигурировать должностные лица Министерства юстиции и представители Sense Bank.

Гончаренко также заявил, что следственные действия якобы связаны с Sense Bank и внесением залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Официального подтверждения этих подробностей со стороны НАБУ и САП пока нет. Антикоррупционные органы также пока не сообщали, какой процессуальный статус имеют упомянутые лица.

Напомним, в 2023 году сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у Арсена Авакова, Вадима Столара, а также в налоговой Киева.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.