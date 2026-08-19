Народний депутат Вадим Столар підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводить слідчі дії у нього вдома. Депутат заявив, що співпрацює з правоохоронцями та не перешкоджає їхній роботі.

Про це Столар повідомив у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про слідчі дії НАБУ у Столара

За словами народного депутата, слідчі дії відбуваються безпосередньо у його помешканні.

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– У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю, – заявив Столар.

Інших подробиць депутат не навів. Зокрема, він не уточнив, у межах якого кримінального провадження НАБУ проводить слідчі дії.

До цього НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про спецоперацію з викриття злочинної організації, до якої, за даними антикорупційних органів, причетні народні депутати та високопосадовці Офісу президента.

Згодом НАБУ та САП оприлюднили тизер спецоперації під назвою Форест Гамп із фрагментами перехоплених розмов. Деталей справи та імен можливих фігурантів антикорупційні органи на той момент не розкрили.

У кого ще можуть проходити слідчі дії

Журналіст Української правди Михайло Ткач із посиланням на власні джерела повідомив, що слідчі дії нібито також проводять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

Про це ж заявив народний депутат Олексій Гончаренко. Нардеп Ярослав Железняк, своєю чергою, повідомив, що обшуки нібито відбуваються й у колишнього народного депутата Максима Микитася.

Дзеркало тижня з посиланням на джерела стверджує, що у справі можуть фігурувати посадовці Міністерства юстиції та представники Sense Bank.

Гончаренко також заявив, що слідчі дії нібито пов’язані із Sense Bank та внесенням застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Офіційного підтвердження цих деталей від НАБУ та САП наразі немає. Антикорупційні органи також поки не повідомляли, який процесуальний статус мають згадані особи.

Нагадаємо, у 2023 році співробітники СБУ та ДБР провели обшуки у Арсена Авакова, Вадима Столара, а також у податковій Києва.

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