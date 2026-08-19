В ночь на 19 августа российские оккупанты нанесли удар по территории Украины, выпустив две баллистические ракеты Искандер-М, 65 ударных беспилотников разного типа и баражирующие боеприпасы Бандероль.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отчет Воздушных сил о ночи на 19 августа

По информации ВС, Россия запустила 65 беспилотников типа Shahed (в частности, реактивные), Гербера, баражирующие боеприпасы Бандероль, а также дроны-имитаторы Пародия.

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Запуск производился из районов российского Курска, Орла, Гвардейского и временно оккупированного Донецка.

По состоянию на 08:30 украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить с помощью радиоэлектронной борьбы 58 воздушных целей – 56 вражеских дронов и два боеприпаса Бандероль в северных, южных и восточных областях.

Воздушное нападение отбивали зенитные ракетные войска, авиация, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем и РЭБ Сил обороны Украины.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения российской армии на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей еще на трех.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака все еще продолжается. В воздушном пространстве Украины остается несколько вражеских беспилотников, поэтому жителей призывают соблюдать правила безопасности.

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