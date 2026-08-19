У ніч на 19 серпня російські окупанти завдали удару по території України, випустивши дві балістичні ракети Іскандер-М, 65 ударних безпілотників різного типу та баражуючі боєприпаси Бандероль.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Звіт Повітряних сил про ніч на 19 серпня

За інформацією ПС, Росія запустила 65 безпілотників типу Shahed (зокрема, реактивні), Гербера, баражуючі боєприпаси Бандероль, а також дрони-імітатори Пародія.

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Запуск здійснювався з районів російського Курська, Орла, Гвардійського та тимчасово окупованого Донецька.

Станом на 08:30, українським силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби 58 повітряних цілей – 56 ворожих дронів та два боєприпаси Бандероль у північних, південних та східних областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем і РЕБ Сил оборони України.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу російської армії на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на трьох.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака все ще триває. У повітряному просторі України залишається кілька ворожих безпілотників, тому жителів закликають дотримуватися правил безпеки.

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