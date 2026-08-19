Кінець серпня — гаряча пора для батьків та школярів. Адже час збиратися до школи. Інколи вчителі дають список необхідних речей, які варто придбати до початку навчання. Але що робити, коли такого списку немає?

Дізнаймося, що потрібно дитині до школи 7 клас — читайте детальніше про перелік необхідних речей у матеріалі Фактів ICTV.

Що потрібно до школи — 7 клас

Для якісного та продуктивного навчання дитини батькам потрібно купити все необхідне. І це не тільки зошити та канцтовари, а й одяг, взуття, спортивна форма, рюкзак тощо. Залежно від класу, учні мають різні потреби. Але варто нічого не упустити, щоб перебування в школі було максимально комфортним для дитини.

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Що потрібно до школи — список 7 клас:

Рюкзак — бажано купувати спеціальний рюкзак для школи із цупкою ортопедичною спинкою. Розмір рюкзака повинен відповідати віку та фізичним параметрам дитини. Також необхідно щоб він тримав форму. Це дасть змогу швидко діставати шкільне приладдя та тримати його в належному стані. Але не варто забувати про те, що діти люблять ходити до школи зі зручними, але стильними рюкзаками. Тому візьміть дитину та разом оберіть модний шкільний портфель.

Пенал — для зручності варто віддавати перевагу пеналу на блискавці на декілька відділень;

Спортивна форма — вона може бути однакова для всіх учнів, а якщо ні, то оптимальним варіантом буде купити спортивний костюм, шорти та декілька однотонних футболок для спортивних занять;

Зручне змінне взуття;

Сумка для змінного взуття;

Ланч-бокс для їжі, пляшка для води та термос для чаю. Матеріал має бути міцним, легким і не токсичним;

Дощовик або парасолька знадобляться для осінньої негоди.

Готуємося до школи — список канцтоварів у 7 клас

Наводимо базовий список канцтоварів для учнів 7 класу.

Для наповнення пенала варто придбати:

ручки з синьою пастою (інші кольори — за необхідності);

прості олівці різної твердості;

кольорові олівці;

гумка та чинка;

лінійка на 20 см;

ручка-коректор;

яскраві текстові маркери;

транспортир, циркуль, трикутник;

наліпки, блоки для нотаток, записники, кольорові ручки (за бажанням).

Що ще потрібно купити для 7 класу школи:

щоденник;

зошити в клітинку (бажано 10 шт);

зошити в лінійку (бажано 10 шт);

зошити для практичних робіт — з іноземної мови, історії, біології, географії, фізики, хімії;

атласи, контурні карти;

нотний зошит для музики;

обкладинки на зошити та підручники;

папка для зошитів;

клей ПВА, ножиці;

альбом.

Також можуть знадобитися — файли, аркуші білого офісного паперу, пластикові швидкозшивачі, діркопробивач, степлер та скоби до нього, блокнот для записів.

Не варто забувати за канцелярські товари для занять творчістю:

Альбом, кольоровий папір; Фломастери, кольорові ручки; Гуашеві, акварельні фарби та кольорові олівці; Набір пензликів різних номерів з натурального ворсу; Фартух для уроків праці з нарукавниками, склянка-непроливайка та набір для творчості (за необхідності).

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