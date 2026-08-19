Вопрос запрета езды на авто без глушителя стал особенно актуален во время войны. Транспортные средства, особенно мопеды, на значительной скорости издают звуки, похожие на взрывы, движение ударных дронов Shahed, выстрелы и даже прилеты.

Штраф за езду без глушителя – предусмотрено ли в Украине

Громкий выхлоп автомобиля или мотоцикла для многих горожан давно стал не просто неприятностью, а реальной проблемой, особенно ночью. Адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько обращает внимание на законодательную инициативу, которая может изменить подход к таким нарушениям и установить отдельную ответственность за чрезмерный шум транспортных средств.

Речь идет о законопроекте №15358, зарегистрированном в Верховной Раде. Авторы предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях отдельной нормой. Она будет предусматривать наказание за управление или эксплуатацию автомобиля или другого транспортного средства, если его шум превышает установленный допустимый уровень.

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Идея состоит прежде всего в защите людей, живущих в городах и страдающих от громких двигателей и измененных выхлопных систем. Особенно это касается ситуаций, когда водители намеренно делают автомобили более громкими или используют технически неисправный транспорт.

Какие штрафы могут ввести за езду без глушителя

За первое нарушение предлагают штраф в размере 17 тыс. грн, а за повторное – 34 тыс. грн. Кроме того, водителя могут временно лишить права управления транспортным средством сроком от трех до шести месяцев.

То есть авторы законопроекта предлагают не ограничиваться небольшим штрафом, а ввести достаточно ощутимое наказание, которое должно заставить водителей отказаться от умышленного создания чрезмерного шума.

Однако, по мнению адвоката, высоких штрафов недостаточно для того, чтобы новые правила действительно работали.

Как будут определять, слишком ли автомобиль громкий

Один из главных вопросов – как именно полицейские смогут установить факт превышения допустимого уровня шума.

Для этого должны быть четко определены допустимые показатели, способ измерения и порядок фиксации нарушения. Без таких правил водитель сможет обжаловать штраф, если сочтет, что его автомобиль наказали только из-за субъективной оценки того, насколько громко он работает.

Потребуются и соответствующие измерительные приборы, а также работники, умеющие ими пользоваться. В противном случае новая норма может остаться только на бумаге.

Предложенные правила будут относиться к транспортным средствам в пределах населенных пунктов. Таким образом, за пределами городов и поселков будет оставаться больше возможностей для проведения автоспортивных или других мероприятий, где уровень шума является частью события.

Однако такой подход не решает проблему полностью. Громкий транспорт может создавать неудобства и в пригородах или на дорогах, проходящих через населенные пункты.

Достаточно ли будет самих штрафов

Игорь Ясько обращает внимание, что предложенные суммы значительны для рядового водителя. Именно поэтому они могут оказывать сильный превентивный эффект.

Но эффективность новых правил будет зависеть не только от размера штрафа. Если не будет понятна система измерения шума и четкой процедуры оформления нарушения, даже большие санкции могут стать причиной многочисленных споров и обжалований.

Поэтому для реальной борьбы с чрезмерным шумом от транспорта необходимо не только установить ответственность, но создать понятный механизм ее применения.

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