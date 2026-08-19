Питання заборони їзди на авто без глушника стало особливо актуальним під час війни. Транспортні засоби, особливо мопеди, на значній швидкості видають звуки, які схожі на вибухи, рух ударних дронів Shahed, постріли та навіть прильоти.

Штраф за їзду без глушника – чи передбачено в Україні

Гучний вихлоп автомобіля чи мотоцикла для багатьох містян давно став не просто неприємністю, а реальною проблемою, особливо вночі. Адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько звертає увагу на законодавчу ініціативу, яка може змінити підхід до таких порушень і встановити окрему відповідальність за надмірний шум від транспортних засобів.

Йдеться про законопроєкт №15358, зареєстрований у Верховній Раді. Автори пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення окремою нормою. Вона передбачатиме покарання за керування або експлуатацію автомобіля чи іншого транспортного засобу, якщо його шум перевищує встановлений допустимий рівень.

Зараз дивляться

Ідея полягає передусім у захисті людей, які живуть у містах і потерпають від гучних двигунів та змінених вихлопних систем. Особливо це стосується ситуацій, коли водії навмисно роблять автомобілі гучнішими або використовують технічно несправний транспорт.

Які штрафи можуть запровадити за їзду без глушника

За перше порушення пропонують штраф у розмірі 17 тис. грн, а за повторне — 34 тис. грн. Крім того, водія можуть тимчасово позбавити права керування транспортним засобом на строк від трьох до шести місяців.

Тобто автори законопроєкту пропонують не обмежуватися невеликим штрафом, а запровадити достатньо відчутне покарання, яке має змусити водіїв відмовитися від навмисного створення надмірного шуму.

Проте, на думку адвоката, самих високих штрафів недостатньо для того, щоб нові правила справді працювали.

Як визначатимуть, чи автомобіль надто гучний

Одне з головних питань — як саме поліцейські зможуть встановити факт перевищення допустимого рівня шуму.

Для цього мають бути чітко визначені допустимі показники, спосіб їх вимірювання та порядок фіксації порушення. Без таких правил водій зможе оскаржити штраф, якщо вважатиме, що його автомобіль покарали лише через суб’єктивну оцінку того, наскільки гучно він працює.

Потрібні будуть і відповідні вимірювальні прилади, а також працівники, які вміють ними користуватися. Інакше нова норма може залишитися лише на папері.

Запропоновані правила стосуватимуться транспортних засобів у межах населених пунктів. Таким чином, за межами міст і селищ залишатиметься більше можливостей для проведення автоспортивних чи інших заходів, де підвищений рівень шуму є частиною події.

Однак такий підхід не вирішує проблему повністю. Гучний транспорт може створювати незручності й у передмістях або на дорогах, які проходять через населені пункти.

Чи достатньо буде самих штрафів

Ігор Ясько звертає увагу, що запропоновані суми є значними для пересічного водія. Саме тому вони можуть мати сильний превентивний ефект.

Але ефективність нових правил залежатиме не лише від розміру штрафу. Якщо не буде зрозумілої системи вимірювання шуму та чіткої процедури оформлення порушення, навіть великі санкції можуть стати причиною численних суперечок та оскаржень.

Тому для реальної боротьби з надмірним шумом від транспорту необхідно не лише встановити відповідальність, а й створити зрозумілий механізм її застосування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.