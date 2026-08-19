У середу, 19 серпня, Кім Йо Чжон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заперечила заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Пхеньян планує направити до 50 тис. додаткових військовослужбовців до Росії для участі у війні на боці свого союзника.

Про це пише Reuters.

Заява Зеленського про відправку військових до РФ: реакція КНДР

Кім Йо Чжон, високопоставлена представниця правлячої партії Північної Кореї, заявила у повідомленні, опублікованому державним інформаційним агентством KCNA, що оцінка Зеленського є “безпідставною” та “самостійно інсценованим інцидентом”.

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Володимир Зеленський зробив цю заяву у дописі в X цього місяця, а також закликав Південну Корею надати підтримку системам протиповітряної оборони України.

Кім Йо Чжон заявила, що “відповідальність за початок і продовження української кризи повністю лежить на Сполучених Штатах і Заході”.

За оцінками, у 2024 році Північна Корея направила до Курської області Росії близько 14 тис. військовослужбовців відповідно до договору про всеосяжне стратегічне партнерство, укладеного під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Пхеньяна у червні 2024 року.

За даними українських та незалежних оцінок, Пхеньян також постачав Росії мільйони артилерійських і мінометних снарядів, балістичні ракети, далекобійну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Кім Йо Чжон також заявила, що “ворожа політика” Сполучених Штатів щодо Північної Кореї не змінилася, попри розпорядження президента Дональда Трампа суттєво скоротити участь США у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю.

Вона сказала, що, хоча відносини між лідерами Сполучених Штатів і Північної Кореї були “справді чудовими”, Вашингтон і надалі проводить навчання із Сеулом та загрожує національній безпеці Пхеньяна.

Кім Йо Чжон додала, що їй невідомо про будь-які нещодавні контакти між лідерами двох країн.

У понеділок Дональд Трамп заявив, що отримав відповідь від Кіма після скорочення масштабів військових навчань США із Сеулом і назвав Північну Корею “такою, що не становить загрози”.

Нагадаємо, 8 серпня Володимир Зеленський заявив, що Росія планує розмістити на своїй території від 30 тис. до 50 тис. військових з КНДР.

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