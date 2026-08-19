Уражено склади БпЛА, засоби управління, міст та інші важливі об’єкти противника.

Уражено три склади БпЛА противника 19 серпня: що відомо

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у ніч на 19 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через річку Молочну у районі Молочанська Запорізької області.

Споруду ворог використовує для забезпечення військової логістики.

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До того ж, уражено три склади БпЛА противника, у районах Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині і Лобачевого Луганської області.

Крім того, українські військові вдарили по наземному ретранслятору для управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в Оленівці у тимчасово окупованому українському Криму, та пункту управління БпЛА у районі Верхнього Рогачика Херсонської області.

Серед іншого уражено склад МТЗ у Кадіївці Луганської області та район зосередження озброєння і військової техніки противника у Лисичанську Луганської області.

Генеральний штаб ЗСУ пише, що втрати окупантів уточнюються.

– Робота по ключових військових цілях противника триває, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 серпня на нафтопереробному заводі в Уфі розпочалася пожежа. Це сталося внаслідок атаки дронів на НПЗ.

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