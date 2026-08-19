19 августа Украина вернула из российского плена 103 военнослужащих. Только защитники ступили на родную землю, они получили возможность связаться с родными и близкими.

Обмен пленными 19 августа 2026: первые эмоции украинцев

Первые разговоры военных после длительного пребывания в плену были короткими. Главное в них — слова о возвращении домой, вопросы к самым родным и желание наконец увидеть семью.

— Как сон. Даже не верится, что я дома, — сказал один из бойцов.

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Другой освобожденный защитник сразу обратился к своим родным:

— Скоро, скоро, зайцы, скоро, — говорит он.

Еще один военнослужащий позвонил отцу, чтобы сообщить самое важное:

— Привет, папа, как ты там? Все хорошо. Я уже в Украине, — говорит он.

Для многих главным после возвращения стало желание снова увидеть близких:

— Попасть домой, увидеть родных и близких. Больше я ни о чем не думаю, — поделился еще один освобожденный военнослужащий.

— Домой, к жене, к детям, — говорит другой освобожденный пленный.

Впереди защитников ждут комплексное медицинское обследование и реабилитация.

Среди 103 военных, которые вернулись сегодня домой, преимущественно солдаты и сержанты — они составляют 99% всех освобожденных.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, самому старшему из защитников 59 лет, самому младшему — 26.

Для двух военнослужащих этот день стал действительно особенным: 19 августа они отмечали свои 34-й и 45-й дни рождения.

Среди освобожденных есть военнослужащие с тяжелыми ранениями и серьезными заболеваниями.

Во вторник Украина вернула из плена представителей Вооруженных сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

Воины защищали Украину в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепропетровском и Сумском направлениях.

Фото: Коордштаб

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