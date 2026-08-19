19 серпня Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Щойно захисники ступили на рідну землю, вони отримали можливість зв’язатися з рідними та близькими.

Обмін полоненими 19 серпня 2026: першу емоції українців

Перші розмови військових після тривалого перебування в полоні були короткими. Головне в них – слова про повернення додому, запитання до найрідніших і бажання нарешті побачити родину.

– Як сон. Навіть не віриться, що я вдома, – сказав один із бійців.

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Інший звільнений захисник одразу звернувся до своїх рідних:

– Скоро, скоро, зайці, скоро, – каже він.

Ще один військовослужбовець зателефонував батькові, щоб повідомити найважливіше:

– Привіт, тату, як ти там? Все добре. Я вже в Україні, – говорить він.

Для багатьох головним після повернення стало бажання знову побачити близьких:

– Потрапити додому, побачити рідних і близьких. Більше я ні про що не думаю, – поділився ще один звільнений військовослужбовець.

– Додому, до жанки, до дітей, – каже інший звільнений полонений.

Попереду на захисників чекають комплексне медичне обстеження та реабілітація.

Серед 103 військових, які повернулися сьогодні додому, переважно солдати та сержанти – вони становлять 99% усіх звільнених.

Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, найстаршому з захисників 59 років, наймолодшому – 26.

Для двох військових цей день став дійсно особливим: 19 серпня вони відзначали свої 34-й та 45-й дні народження.

Серед звільнених є військовослужбовці з тяжкими пораненнями та серйозними захворюваннями.

У вівторок Україна повернула з полону представників Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Воїни захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках.

Фото: Коордштаб

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