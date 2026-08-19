Як сон, навіть не віриться: перші емоції звільнених з полону українців
- Україна 19 серпня повернула з російського полону 103 військовослужбовців.
- Які були перші емоції звільнених з полону захисників – дізнайтеся з матеріалу.
19 серпня Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Щойно захисники ступили на рідну землю, вони отримали можливість зв’язатися з рідними та близькими.
Обмін полоненими 19 серпня 2026: першу емоції українців
Перші розмови військових після тривалого перебування в полоні були короткими. Головне в них – слова про повернення додому, запитання до найрідніших і бажання нарешті побачити родину.
– Як сон. Навіть не віриться, що я вдома, – сказав один із бійців.
Інший звільнений захисник одразу звернувся до своїх рідних:
– Скоро, скоро, зайці, скоро, – каже він.
Ще один військовослужбовець зателефонував батькові, щоб повідомити найважливіше:
– Привіт, тату, як ти там? Все добре. Я вже в Україні, – говорить він.
Для багатьох головним після повернення стало бажання знову побачити близьких:
– Потрапити додому, побачити рідних і близьких. Більше я ні про що не думаю, – поділився ще один звільнений військовослужбовець.
– Додому, до жанки, до дітей, – каже інший звільнений полонений.
Попереду на захисників чекають комплексне медичне обстеження та реабілітація.
Серед 103 військових, які повернулися сьогодні додому, переважно солдати та сержанти – вони становлять 99% усіх звільнених.
Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, найстаршому з захисників 59 років, наймолодшому – 26.
Для двох військових цей день став дійсно особливим: 19 серпня вони відзначали свої 34-й та 45-й дні народження.
Серед звільнених є військовослужбовці з тяжкими пораненнями та серйозними захворюваннями.
У вівторок Україна повернула з полону представників Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.
Воїни захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках.
Фото: Коордштаб