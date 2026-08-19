Переход из начальной школы в среднюю является наиболее стрессовым для учеников. Чтобы сделать пребывание ребенка в новых условиях более комфортным, родителям стоит купить все необходимое для учебы.

Какие канцтовары нужны пятикласснику — читайте в материале Фактов ICTV.

Список канцтоваров в 5 класс — перечень необходимых предметов

Пятиклассники — это дети, которые только переступают порог средней школы. Они все еще нуждаются в поддержке от родителей и учителей, но одновременно стремятся к свободе, проявляя индивидуальность. Поэтому при покупке товаров для школы предоставьте ребенку возможность самому выбирать желаемый цвет, стиль, форму и тому подобное.

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Что нужно купить ребенку в 5 класс из канцтоваров:

Дневник и обложку к нему;

Пенал;

Шариковые ручки с синей пастой (другие цвета — по желанию);

Простые карандаши разной твердости;

Цветные карандаши;

Резинка, чинка для карандашей (с контейнером);

Линейка на 20 см (35 см);

Ручка-корректор;

Тетради на 12 листов в клетку и линейку для черновиков и контрольных работ (5 шт);

Тетради на 18 или 24 листов в клетку и линию (10 шт);

Тетради на 36 или 48 листов в клеточку и в линию (при необходимости);

Атласы и контурные карты;

Тетради для практических работ (по биологии, географии, физике, химии, иностранному языку, истории);

Обложки на тетради и учебники;

Папка для тетрадей;

Папка-уголок (1 шт);

Яркие текстовые маркеры для выделения текста;

Транспортир, циркуль (чертежный набор), угольник;

Фломастеры, цветные ручки и цветные карандаши;

Наклейки, блоки для заметок, записные книжки (по желанию);

Набор акварельных (гуашевых) красок;

Палитра, стакан-непроливайка;

Клей ПВА с кисточкой и клей-карандаш;

Альбом для рисования, фартук с нарукавниками;

Ножницы, набор кистей различной формы и толщины;

Набор белого и цветного картона (бумаги).

Также могут понадобиться — файлы А4, степлер и скобы, папка-скоросшиватель, листы белой офисной бумаги А4, настольный органайзер, подставка для книг, глобус.

Стоит приобрести для ребенка 5 класса — ланч бокс, бутылку для воды, термос, бумажные и влажные салфетки, удобную сменную обувь и сумку для нее, спортивную форму, рюкзак, школьную форму или темный и белый верх, дождевик или зонт.

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