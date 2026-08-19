Собираем ребенка в школу: список канцтоваров в 5 класс
Переход из начальной школы в среднюю является наиболее стрессовым для учеников. Чтобы сделать пребывание ребенка в новых условиях более комфортным, родителям стоит купить все необходимое для учебы.
Какие канцтовары нужны пятикласснику — читайте в материале Фактов ICTV.
Список канцтоваров в 5 класс — перечень необходимых предметов
Пятиклассники — это дети, которые только переступают порог средней школы. Они все еще нуждаются в поддержке от родителей и учителей, но одновременно стремятся к свободе, проявляя индивидуальность. Поэтому при покупке товаров для школы предоставьте ребенку возможность самому выбирать желаемый цвет, стиль, форму и тому подобное.
Что нужно купить ребенку в 5 класс из канцтоваров:
- Дневник и обложку к нему;
- Пенал;
- Шариковые ручки с синей пастой (другие цвета — по желанию);
- Простые карандаши разной твердости;
- Цветные карандаши;
- Резинка, чинка для карандашей (с контейнером);
- Линейка на 20 см (35 см);
- Ручка-корректор;
- Тетради на 12 листов в клетку и линейку для черновиков и контрольных работ (5 шт);
- Тетради на 18 или 24 листов в клетку и линию (10 шт);
- Тетради на 36 или 48 листов в клеточку и в линию (при необходимости);
- Атласы и контурные карты;
- Тетради для практических работ (по биологии, географии, физике, химии, иностранному языку, истории);
- Обложки на тетради и учебники;
- Папка для тетрадей;
- Папка-уголок (1 шт);
- Яркие текстовые маркеры для выделения текста;
- Транспортир, циркуль (чертежный набор), угольник;
- Фломастеры, цветные ручки и цветные карандаши;
- Наклейки, блоки для заметок, записные книжки (по желанию);
- Набор акварельных (гуашевых) красок;
- Палитра, стакан-непроливайка;
- Клей ПВА с кисточкой и клей-карандаш;
- Альбом для рисования, фартук с нарукавниками;
- Ножницы, набор кистей различной формы и толщины;
- Набор белого и цветного картона (бумаги).
Также могут понадобиться — файлы А4, степлер и скобы, папка-скоросшиватель, листы белой офисной бумаги А4, настольный органайзер, подставка для книг, глобус.
Стоит приобрести для ребенка 5 класса — ланч бокс, бутылку для воды, термос, бумажные и влажные салфетки, удобную сменную обувь и сумку для нее, спортивную форму, рюкзак, школьную форму или темный и белый верх, дождевик или зонт.