Перехід із початкової школи до середньої є найбільш стресовим для школярів. Щоби зробити перебування дитини в нових умовах більш комфортним, батькам варто купити все необхідне до школи. Які канцтовари потрібні п’ятикласнику — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Список канцтоварів у 5 клас — перелік необхідних предметів

П’ятикласники — це діти, які тільки переступають поріг середньої школи. Вони все ще потребують підтримки від батьків та вчителів, але водночас прагнуть свободи, проявляючи індивідуальність. Тому під час купівлі товарів для школи дайте дитині можливість самій обирати бажаний колір, стиль, форму тощо.

Що потрібно купити дитині в 5 клас з канцтоварів:

Щоденник та обкладинку до нього;

Пенал;

Кулькові ручки з синьою пастою (інші кольори – за бажанням);

Прості олівці різної твердості;

Кольорові олівці;

Гумка, чинка для олівців (з контейнером);

Лінійка на 20 см (35 см);

Ручка-коректор;

Зошити на 12 аркушів в клітинку та лінійку для чернеток та контрольних робіт (10 шт);

Зошити на 18 або 24 аркушів в клітинку та лінію (10 шт);

Зошити на 36 або 48 аркушів в клітинку та в лінію (за необхідністю);

Атласи та контурні карти;

Зошити для практичних робіт (з біології, географії, фізики, хімії, іноземної мови, історії);

Обкладинки на зошити та підручники;

Папка для зошитів;

Папка-кутик (1 шт);

Яскраві текстові маркери для виділення;

Транспортир, циркуль (креслярський набір), косинець;

Фломастери, кольорові ручки та кольорові олівці;

Наліпки, блоки для нотаток, записники (за бажанням);

Набір акварельних (гуашевих) фарб;

Палітра, стакан-непроливайка;

Клей ПВА з пензликом та клей-олівець;

Альбом для малювання, фартух з нарукавниками;

Ножиці, набір пензлів різної форми та товщини;

Набір білого та кольорового картону (паперу).

Також можуть знадобитися — файли А4, степлер та скоби, папка-швидкозшивач, аркуші білого офісного паперу А4, настільний органайзер, підставка для книг, глобус.

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Варто придбати для дитини 5 класу — ланч бокс, пляшку для води, термос, паперові та вологі серветки, зручне змінне взуття та сумку для нього, спортивну форму, рюкзак, шкільну форму або темний та білий верх, дощовик або парасольку.

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