19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.

Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника ОП

Президент Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента, йдеться в указі президента №734/2026.

– Звільнити Мудру Ірину Романівну з посади заступника Керівника Офісу президента України, – йдеться у документі.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що НАБУ і САП проводять спецоперацію Форест Гамп. Вона діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участю високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

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За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг, щоб використати для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідас.

Водночас джерела писали, що слідчі дії проводяться у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара.

Варто зауважити, що в Офісі президента Мудра відповідає за судово-правову реформу, створення спецтрибуналу для РФ та запровадження міжнародного механізму компенсації збитків від російської агресії.

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