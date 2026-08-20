Арсен Жумаділов заявив про відставку з посади генерального директора Агентства оборонних закупівель. Останнім днем його роботи має стати 31 серпня, після чого обов’язки керівника АОЗ виконуватиме Олег Кльоц.

Про своє рішення Жумаділов повідомив 20 серпня під час пресконференції, передає РБК-Україна.

Жумаділов подав у відставку: що відомо

За словами Арсена Жумаділова, він уже подав заяву на звільнення, а 31 серпня має стати його останнім робочим днем на посаді генерального директора Агентства оборонних закупівель.

Зараз дивляться

Виконувачем обов’язків керівника АОЗ має стати Олег Кльоц, який раніше очолював державне підприємство Медичні закупівлі України.

Раніше джерело РБК-Україна в оборонній галузі повідомляло, що рішення Жумаділова може бути пов’язане із ситуацією навколо закупівель озброєння.

За даними видання, Міноборони планувало перейти від прямих закупівель до тендерів за тактико-технічними характеристиками. Однак новий механізм не запустили, тоді як попередня процедура вже не працює.

На цьому тлі між Міноборони та АОЗ виникли взаємні претензії. У відомстві, за інформацією РБК-Україна, звинувачували агентство у бездіяльності, тоді як в АОЗ заявляли про готовність проводити тендери, але наголошували, що для цього Міноборони має надати необхідні тактико-технічні характеристики.

Що відомо про Арсена Жумаділова

Арсен Жумаділов очолив Агентство оборонних закупівель у березні 2025 року. Його призначили за часів тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

До цього Жумаділов очолював Медичні закупівлі України, а також Державного оператора тилу. Агентство оборонних закупівель є структурою Міноборони, яка закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ.

Жумаділов прийшов до АОЗ після тривалого конфлікту навколо попередньої керівниці агентства Марини Безрукової. Тоді Міноборони вирішило не продовжувати її контракт, попри рішення наглядової ради.

Згодом кадрові рішення вже самого Жумаділова спричинили критику. Зокрема, він звільнив заступника директора АОЗ та колишнього керівника НАБУ Артема Ситника.

Також в агентстві змінили систему внутрішнього контролю за закупівлями. Центр протидії корупції критикував ці рішення, тоді як в АОЗ пояснювали кадрові зміни необхідністю оптимізації роботи.