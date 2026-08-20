У п’ятницю, 21 серпня, на території України не планують відключати електропостачання.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 21 серпня

За інформацією Укренерго, протягом 21 серпня не очікується застосування графіків відключення електропостачання.

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Проте в компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі може залишатися динамічною.

Як повідомляли в Укренерго, в ніч на 20 серпня та вранці російські війська здійснили масовану атаку ракетами та дронами по Україні.

Станом на ранок, внаслідок ударів є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Енергетики почали здійснювати аварійно-відновлювальні роботи.

Крім цього, знеструмилась високовольтна лінія, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. В Укренерго уточнили, що це сталося під час повітряної тривоги.

У компанії зазначили, що внаслідок цього Запорізька АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів вже в 15-й раз з початку року.

Також в Укренерго додали, що варто перенести активне споживання електрики на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У компанії просять обмежити користування потужними електроприладами у період з 18:00 до 22:00.

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