Під час масованого обстрілу 20 серпня вдалося збити 93% крилатих ракет, також є значний відсоток збиття дронів, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про масовану атаку РФ на Україну 20 серпня

У Telegram президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар 20 серпня був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних.

За його словами, були ракети різних типів і 168 дронів.

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– Наші воїни сьогодні збили всі російські Калібри. Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, і також значний відсоток збиття дронів. Найбільша загроза – балістика. І це те, що повністю залежить від постачання ракет для Patriot для України, а отже, залежить від партнерів нашої держави, – повідомив голова нашої держави.

Він наголосив, що “не можна просто тихо, байдуже й бездіяльно споглядати, як росіяни руйнують життя балістикою”.

– Українські воїни можуть діяти майстерно, коли сміливість і фаховість наших людей підтримані відповідною допомогою наших партнерів. Дякую всім, хто з Україною! – додав він.

Водночас Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

– Важливо, щоб людям, які були поранені, надавалась уся необхідна допомога. І важливо, щоб партнери України не мовчали про цей та інші подібні удари й справді допомагали захисту наших людей, захисту життя в Україні, – зауважив голова нашої держави.

Нагадаємо, що Росія в ніч на 20 серпня запустила по Україні ракети Онікс, Циркон, Іскандер-М та С-400. Також на Україну летіли дрони та крилаті ракети, зокрема Калібри. Основним напрямком удару була Київщина.

Лліквідація наслідків російського удару по столиці й містах Київщини триває і досі. Понад 600 рятувальників ДСНС України та поліцейських залучено до робіт у Києві, Броварах і Борисполі.

Загалом тільки в Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, звичайну школу, дитячу лікарню і дитячий садок. На жаль, станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих людей.

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