Поки Україна не матиме достатньо засобів протиракетної оборони, Москва не буде серйозно налаштована на мир, заявив президент Володимир Зеленський, реагуючи на масований обстріл 20 серпня.

Реакція Зеленського на обстріл 20 серпня

Як повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський, Росія заздалегідь готувала атаку, поєднавши балістичні та крилаті ракети з ударними дронами, щоб завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі.

– Масований був удар – росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру, – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що Москва продовжує вкладатися в балістичні ракети та ескалацію, тоді як реакція міжнародних партнерів на такі атаки залишається недостатньою.

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– І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде, – додав голова нашої держави.

Президент наголосив, що Україна працює над посиленням захисту, зокрема в межах програми Freyja, однак перехоплювачі для систем Patriot наразі залишаються незамінними. Він закликав партнерів збільшувати їхні поставки, наголосивши, що кожна додаткова ракета-перехоплювач означає врятовані життя.

Нагадаємо, що внаслідок масованого російського обстрілу 20 серпня руйнування зафіксовані у Києві та області, а також на Одещині й Чернігівщині.

У столиці пошкоджені житлові будинки, дитяча лікарня та школа. В одній із багатоповерхівок зруйновані верхні поверхи.

За даними Зеленського, у Києві загинули 12 людей, ще одна людина — в області, близько 40 осіб дістали поранення.

На Одещині російські дрони атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині під удар потрапила газова інфраструктура.

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