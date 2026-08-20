Помилкові виклики екстрених служб відволікають ресурси від реальних надзвичайних ситуацій, що може коштувати комусь життя. За такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Факти ICTV дізнавалися, штраф за неправдивий виклик поліції в Україні.

Який штраф за неправдивий виклик поліції

Як нагадали в патрульній поліції, свідомо неправдивий виклик поліції, рятувальників чи медиків – це серйозне порушення закону. Незалежно від мотивів, наслідки можуть бути значними як для суспільства, так і для порушників.

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Відповідальність передбачена законом:

Стаття 183 КУпАП – штраф від 850 до 3 400 грн за завідомо неправдивий виклик спецслужб.

За повторне порушення, передбачений штраф у розмірі 3 400 грн.

Важливо зазначити, що крім адміністративної відповідальності, за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, передбачена кримінальна відповідальність згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України.

Громадян закликають відповідально користуватися екстреними номерами, адже їхня безпідставна робота може завадити порятунку тих, хто дійсно потребує допомоги.

Як визначається розмір штрафу за неправдивий виклик поліції

Розмір штрафу залежить від кількох факторів:

Якщо особа вже здійснювала неправдивий виклик, то сума штрафу за неправдивий виклик поліції може зрости.

Якщо фальшивий виклик завдав матеріальної або моральної шкоди, сума штрафу може досягати 3 400 грн.

Обставини справи – наприклад, умисні дії чи використання неправдивої інформації для отримання вигоди.

Правоохоронці наголошують: спільні зусилля всіх громадян допоможуть зберегти безпеку та порядок у суспільстві.

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