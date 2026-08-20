Міністерству оборони України потрібно надати реальні пропозиції, щоб змінити процес проведення мобілізації. Також необхідні рішення щодо контрактів та ротацій для українських воїнів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про мобілізацію в Україні

За словами верховного головнокомандувача, мобілізація в Україні має стати більш людяною.

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– Все, що стосується мобілізації та контрактів. Все, що стосується ротації наших воїнів. Потрібні реальні рішення та пропозиції, – стверджує він.

Зеленський пояснив, що очікує від Міноборони і Збройних сил України системної спільної роботи на цьому напрямку.

Президент вважає, що важливо провести аудит усіх домовленостей України із партнерами: що вдалося реалізувати та що досі залишається в очікуванні. На його думку, протиповітряна оборона та антибалістика – це пріоритет, особливо перед зимою.

За словами Зеленського, новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара має великий досвід у проведенні операцій щодо дипстрайків ще з часів своєї роботи у Службі безпеки України.

Водночас президент висловив сподівання, що надалі українських операцій стане ще більше. А також Зеленський переконаний, що Хмара особисто займатиметься цим питанням.

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