Пошук додаткових грошей для сектору оборони є одним із найбільших викликів для держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час представлення нового міністра оборони України 20 серпня.

Зеленський шукає гроші для оборони

За словами президента, через подорожчання повномасштабної війни та збільшення кількості засобів, які Російська Федерація застосовує проти України, збільшилися потреби в ресурсах для Сил оборони.

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– Один з найбільших викликів, які у нас є, це кошти. Так, це дійсно дуже серйозний виклик, передусім в секторі оборони України. Треба знайти необхідний ресурс. І я вважаю, що це найбільший виклик, який у нас був. Подорожчала війна і це факт. Ресурсу треба більше. Дефіцит більший, – стверджує він.

Як пояснив президент, Росія використовує проти України дедалі більше різноманітних засобів, тому головна потреба – не лише посилювати оборону та захищатися, а також активніше діяти.

Водночас Зеленський вважає, що пошук фінансування для війни має стати спільним завданням усієї держави. Він стверджує, що йдеться про роботу уряду, Верховної Ради, Сил оборони та дипломатичного корпусу.

Президент додав, що частину дефіциту фінансування можна буде закрити рішеннями українського парламенту.

Проте Зеленський звернув увагу на обмежені терміни до ухвалення державного бюджету на 2027 рік. Він уточнив, що є близько чотирьох місяців для забезпечення необхідного ресурсу для продовження боротьби.

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