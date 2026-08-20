Через повномасштабну війну значна кількість дітей були вимушені змінити своє місце проживання та почати новий навчальний рік уже в новій школі. Факти ICTV дізнавалися, як перевести дитину в іншу школу.

Як перевести дитину до іншої школи

Потрібно обрати навчальний заклад, у який ви бажаєте, щоб ходила дитина. Краще навідатися туди самостійно та запитати в адміністрації, керівника закладу, про наявність вільних місць.

Перевірити їх можна на сайті Інституту освітньої аналітики. Для цього потрібно обрати населений пункт, область, а також номер школи, до якої хочете зарахувати дитину. Після цього потрібно вказати клас.

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Порядок дій:

Якщо вільні місця є, то керівнику закладу варто подати письмову заяву або ж зробити це електронною поштою.

Пам’ятайте, що така заява складається від руки, тобто її доведеться написати власноруч. Після цього треба зробити сканкопію та надіслати керівництву нової школи. Протягом п’яти робочих днів керівник школи, куди ви хочете перевести дитину, повинен відповісти, чи зможе він прийняти її.

Якщо ви отримаєте згоду, потрібно взяти в секретаря відповідну довідку. Саме в цьому документі вказується, що вашу дитину готові взяти до нової школи. У цьому документі також зазначається кінцевий термін подачі заяви та документів, особової справи учня для переведення. Краще заздалегідь зібрати потрібні документи, щоб не робити це в останній момент.

Як тільки довідка про прийом до нової школи буде у вас на руках, потрібно звернутися до старого навчального закладу, з якого ви хочете піти, та надати цю довідку.

Це потрібно для того, щоб керівник видав наказ про відрахування дитини та віддав на руки особову справу. Якщо ви цього не зробите, то не зможете отримати особової справи.

Разом із цими документами заберіть і медичну карту дитини. Саме в ній вказується наявність щеплень, а також група фізичного навантаження дитини з результатами проби руф’є. Також вам видадуть і табель.

Протягом п’яти днів з моменту отримання документів, потрібно прийти до нової школи та подати їх разом із заявою. Вже наступного дня нова школа видасть новий наказ про зарахування дитини.

Як перевести дитину до іншої школи посеред навчального року

Алгоритм переведення до нової школи посеред навчального року нічим не відрізняється від попереднього. Але часу для отримання всіх необхідних документів менше. Тому краще це робити на весняних або осінніх канікулах. Це дасть змогу вчасно оформити всі документи, забрати особову справу дитину зі старої школи, отримати табель та пройти за необхідності медичний огляд.

Заздалегідь поцікавтеся в новій школі про необхідність придбання підручників або друкованих зошитів. Програми в різних школах можуть трохи відрізнятися.

Що робити, якщо в школі немає місць для переводу

Іноді кількість дітей, які хочуть навчатися у конкретній школі, перевищує кількість місць, які заклад може запропонувати. У такому випадку зарахувати всіх охочих школа не зможе — кількість учнів у класах має відповідати встановленим нормам.

Якщо дитина живе на території, яку обслуговує ця школа, ситуація дещо інша. Такі діти мають право на першочергове зарахування. Тому батькам варто передусім переконатися, що вони подали всі необхідні документи та належним чином підтвердили місце проживання або перебування дитини.

Якщо ж родина хоче віддати дитину до школи, яка не належить до території її обслуговування, зарахувати її можуть лише за наявності вільних місць після прийому дітей, які мають першочергове право.

Якщо охочих потрапити на вільні місця виявиться більше, ніж самих місць, дітей відбиратимуть шляхом жеребкування відповідно до правил, визначених Порядком зарахування.

Якщо ж вільних місць у вибраній школі не залишилося, батькам варто звернути увагу на інші заклади освіти поблизу та звернутися до місцевого органу управління освітою. Саме він має допомогти вирішити питання із зарахуванням і запропонувати варіант, який дозволить дитині реалізувати право на здобуття загальної середньої освіти.

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