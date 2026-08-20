Зеленський запровадив нові санкції проти ВПК Росії та колаборантів
- Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції проти російського воєнного комплексу.
- До санкційних списків також увійшли особи, які продовжують підтримувати зв’язки з РФ та колаборанти на ТОТ.
Президент Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій проти російського воєнного комплексу та людей, які попри війну продовжують підтримувати зв’язки з Росією.
Зеленський запровадив новий пакет санкцій проти РФ
– Сьогодні також я підписав укази про нові санкції, кілька пакетів проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв’язки з цією державою попри навіть таку війну, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 20 серпня.
За словами глави держави, до санкційних списків потрапили колаборанти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, та колишні українські діячі.
Наразі вони перебувають у Європі, проте продовжують підтримувати зв’язки з РФ.
– Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об’єднувати наші санкції в українській юрисдикції з санкціями партнерів, – наголосив президент.
Нагадаємо, 3 серпня Володимир Зеленський запровадив санкції проти 23 компаній та 20 пов’язаних із ними фізичних осіб, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, виробляючи й постачаючи обладнання та компоненти для ВПК РФ в обхід санкцій.