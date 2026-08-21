У ніч проти 21 серпня в тимчасово окупованому Криму майже до ранку лунали вибухи та працювала російська ППО.

Про вибухи та рух безпілотників повідомляє моніторинговий Telegram-канал Кримський вітер.

Атака на Крим 21 серпня: що відомо

Найбільшу кількість вибухів протягом ночі фіксували у Сімферополі та його околицях. Близько 01:16 очевидці нарахували понад 15 вибухів лише за 20 хвилин, а невдовзі нова серія пролунала у Сімферопольському районі.

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Близько 02:00 яскраві спалахи помітили в районі Таврійської ТЕС. За даними моніторингового каналу, над Сімферополем у напрямку електростанції також фіксували рух реактивних безпілотників.

Протягом наступних годин повідомлення про вибухи та роботу по повітряних цілях надходили з різних частин півострова. Зокрема, вибух пролунав у селищі Радянське, в Алушті повідомляли про стрільбу мобільної вогневої групи по дронах.

Близько 04:50 вибух пролунав і в Севастополі. Невдовзі після цього там оголосили повітряну тривогу.

Після нічної атаки у низці населених пунктів окупованого Криму виникли проблеми з електропостачанням. Водночас достовірної інформації про масштаби можливих пошкоджень енергетичних об’єктів наразі немає.

Окупаційна влада Криму на момент появи повідомлень детально наслідки нічних вибухів не коментувала.

Нагадаємо, що 19 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про нові удари по військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, у Криму Сили оборони уразили наземний ретранслятор, який російські війська використовували для управління ударними безпілотниками типу Герань та Гербера. Об’єкт розташовувався в районі Оленівки.

Тієї ж ночі українські військові уразили три склади російських БпЛА у Донецькій та Луганській областях, а також пункт управління безпілотниками у районі Верхнього Рогачика на Херсонщині.

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