Російські атаки завдали значних втрат українському паливному сектору — за останні шість місяців постраждали понад три сотні АЗС.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Понад 300 АЗС зруйновані або уражені в Україні

За словами Шмигаля, лише протягом останніх пів року внаслідок російських атак понад 300 автозаправних станцій в Україні отримали пошкодження або були повністю зруйновані.

Зараз дивляться

Міністр наголосив, що сьогодні АЗС де-факто виконують функцію критичної інфраструктури, адже забезпечують пальним населення та український ринок. Через постійні російські атаки уряд щотижня координує роботу з представниками паливних мереж.

— Більше трьох сотень автозаправних станцій отримали ураження або були зруйновані за останні буквально пів року. Це, звичайно, вагомі втрати для нашої економіки. Електроенергетичний комплекс постраждав взагалі дуже суттєво, — заявив Шмигаль.

Міністерство фінансів разом із бізнесом наразі опрацьовує можливість запровадження механізму страхування та створення відповідного фонду.

Водночас окремої статті у державному бюджеті для компенсації збитків в електроенергетиці створювати не планують. Натомість плани стійкості передбачають фінансування критичної інфраструктури незалежно від того, перебуває об’єкт у державній чи приватній власності.

Близько €5 млрд на захист і відновлення енергетики

Для відновлення пошкодженої інфраструктури держава залучає, зокрема, кошти Фонду підтримки енергетики України. Допомога передбачена не лише для державних підприємств, а й для приватних компаній, які володіють об’єктами критичної інфраструктури.

— Тому ось цей масований, ну, насправді, в межах там €5 млрд, як було сказано на початку року, ресурс він сьогодні спрямовується і на захист, і на відновлення, і, відповідно, на підтримку енергетичного бізнесу, – повідомив Шмигаль.

Раніше Шмигаль заявив, що наразі енергосистема України працює стабільно, а планові відключення електроенергії не застосовують. Водночас ситуація може змінитися залежно від інтенсивності російських ударів.

Найбільше занепокоєння зараз викликає ситуація у Києві та Полтавській області. За словами міністра, Росія намагається знищувати потужності генерації, зокрема ті, які Україна відновлює або встановлює перед опалювальним сезоном.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.