Российский беспилотник типа Shahed нарушил воздушное пространство Молдовы во время комбинированной атаки на Украину 14 марта.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы.

Шахед над Молдовой 14 марта: что известно

По данным Министерства иностранных дел Молдовы, утром 14 марта над воздушным пространством страны был зафиксирован российский дрон.

Беспилотник типа Shahed пролетал над деревней Троицкое Чимишлийского района.

В Министерстве осудили очередное нарушение воздушного пространства Молдовы российскими дронами и назвали подобные инциденты серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.

— Республика Молдова решительно осуждает эти действия и агрессивную войну, начатую Российской Федерацией против Украины, которая приносит страдания, потери и разрушения Украине и оказывает серьезное влияние на региональную безопасность, непосредственно угрожая безопасности граждан Республики Молдова, – отметили в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что страна будет продолжать все необходимые шаги по сотрудничеству с национальными учреждениями и международными партнерами для защиты своей территории и населения.

Напомним, ночью на 14 марта Россия атаковала Украину 498 средствами воздушного нападения. В частности, было применено 430 дронов и 68 ракет.

Противовоздушная оборона Украины ликвидировала 58 ракет и 402 беспилотника. Следует заметить, что во время отражения атаки на Украину удалось приземлить все крылатые ракеты, что случается довольно редко.

Связанные темы:

