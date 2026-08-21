Уночі проти 21 серпня російські війська атакували ударними дронами Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено міжнародний пункт пропуску Табаки на кордоні з Молдовою.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Пункт пропуску Табаки закрили після атаки РФ

За даними прикордонників, російські безпілотники влучили в інфраструктуру пункту пропуску. Пошкоджено його будівлі та конструкції.

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На території об’єкта спалахнули пожежі, які локалізували працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає.

Через пошкодження пропуск людей і транспортних засобів через пункт Табаки тимчасово не здійснюється. Українська сторона поінформувала про ситуацію Молдову.

Транспортні потоки перенаправляють до інших пунктів пропуску. Громадян закликають враховувати обмеження під час планування поїздок через українсько-молдовський кордон.

Нагадаємо, 20 серпня на Одещині російські дрони також атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

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