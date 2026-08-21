Енергосистема України наразі працює стабільно, однак Росія продовжує цілеспрямовано атакувати об’єкти генерації ракетами та реактивними дронами.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Ситуація зі світлом в Україні: що заявив Шмигаль

За словами Дениса Шмигаля, планових відключень електроенергії в Україні наразі не застосовують. Енергосистема працює стабільно, однак її стан безпосередньо залежить від інтенсивності російських атак.

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Міністр зазначив, що Росія намагається виснажити українську енергосистему та застосовує для ударів реактивні безпілотники, крилаті й балістичні ракети.

— Ми пройшли чотири важкі зими воєнного часу, попереду п’ята, не менш складна зі своїми викликами, — заявив Шмигаль.

Під час вечірнього піку Україні зараз доступно близько 15 ГВт електричної потужності з урахуванням когенерації та імпорту. Понад 40% забезпечує атомна генерація, близько 25% — теплові електростанції, ще 15% — гідроенергетика.

Наразі працюють шість із дев’яти енергоблоків українських АЕС. Ще три перебувають на планових ремонтах, водночас на п’яти блоках ремонтні роботи цього року вже завершили.

Де ситуація зі світлом викликає найбільше занепокоєння

Окремо Шмигаль звернув увагу на Київ та Полтавську область. За його словами, російські війська намагаються знищувати потужності генерації ще до того, як їх встигають належним чином захистити або повністю ввести в експлуатацію.

Міністр також повідомив, що напередодні один з енергетичних об’єктів зазнав удару, через що плани ремонтної кампанії довелося коригувати.

Уряд розраховує до 1 листопада наростити доступні потужності до 19,6 ГВт, а до кінця 2026 року — до 21,4 ГВт. Однак Шмигаль наголосив, що досягнення цих показників залежатиме, зокрема, від того, чи не будуть відновлені та відремонтовані об’єкти знову знищені російськими ударами.

Раніше заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький попереджав, що з наближенням холодів Росія може посилити удари по системах електропостачання, опалення та водопостачання.

Серед пріоритетних цілей РФ також залишаються підприємства оборонно-промислового комплексу, військові та логістичні об’єкти, газова інфраструктура й АЗС.

За даними ГУР, росіяни вже розробили спеціальний безпілотник для атак на опори ліній електропередачі. В його крилах розміщений вибуховий елемент, призначений для пошкодження металевих конструкцій.

Розвідка також фіксує активність РФ зі збору інформації про українську критичну інфраструктуру, зокрема за допомогою космічних апаратів.

Окрему небезпеку становлять можливі повторні удари по газотранспортній системі та об’єктах видобутку газу у Полтавській і Харківській областях. Також російські війська продовжують атакувати важливі транспортні об’єкти, зокрема мости.

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