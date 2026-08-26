В ночь на 26 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово, Нижегородской области, Россия.

Об этом сообщают Telegram-каналы ASTRA и Exilenova+.

Атака на НПЗ в Кстово 26 августа: что известно

Ночью жители Кстово сообщали о многочисленных взрывах в районе нефтеперерабатывающего предприятия. Впоследствии в сети появились кадры масштабного пожара и сильного задымления на территории завода.

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По данным Exilenova+, под удар попал именно НПЗ ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез. Мониторинговые ресурсы сообщали о многочисленных попаданиях по территории предприятия.

Украинская компания Fire Point заявляет, что для поражения объекта Силы обороны Украины применили беспилотники FP-1.

Российские власти по состоянию на утро 26 августа не сообщали о масштабах повреждений предприятия.

Что известно о НПЗ ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

НПЗ в Кстово — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год.

На заводе производят автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другие нефтепродукты.

Предприятие играет важную роль в топливном обеспечении РФ.

По данным мониторинговых ресурсов, продукция завода, в частности дизельное и авиационное топливо, используется также для нужд российской армии. Из-за значительных объемов переработки повреждение мощностей НПЗ может создать дополнительную нагрузку на топливную систему России.

В ту же ночь беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области РФ. По словам губернатора региона Евгения Первишова, после ударов на объекте возник пожар площадью более 100 тыс. кв. м.

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