В рамках проекта Remarket запускается новый компонент Доступ к финансированию/Access to Finance (Cash-Back Grants). Это инструмент, который является поддержкой для микро-, малых и средних предприятий, инвестирующих в свое развитие.

Доступ к финансированию: как работает новый вид помощи

Как сообщает благотворительная организация Caritas Ukraine, сейчас формируется основа конкурентоспособности украинского бизнеса после войны, поэтому поддержка инвестиций в модернизацию и развитие является инвестицией в будущую экономику страны.

Отмечается, что механизм Доступ к финансированию достаточно прост.

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Первый шаг. Предприятие самостоятельно привлекает кредит на развитие от 20 тыс. швейцарских франков (CHF) в эквиваленте банка, который определен условиями проекта.

Второй шаг. Инвестирует средства в приобретение основных средств для бизнеса (при этом приобретение транспортных средств не допускается).

Третий шаг. После подтверждения целевого использования кредитных средств предприятие может получить частичное возмещение до 10% от суммы этих средств (максимум до 10 000 CHF, выплата осуществляется в гривне по курсу на дату выплаты).

– Это не прямое финансирование и не грант наперед, а инструмент частичной компенсации капитальных затрат после осуществления инвестиции, – говорится в сообщении.

Следует отметить, что участие могут принять предприятия, зарегистрированные в Украине и работающие не менее 6 месяцев и те, кто имеет действующий и операционо стабильный бизнес.

Допустимые сектора: швейное производство, пчеловодство, пекарство и отдельные инновационные кросс-секторные модели.

Приоритет предоставляется предприятиям, которые ранее уже получали грантовую поддержку в рамках REMARKET.

Более подробно с условиями, критериями отбора, а также перечень допустимых активов есть в информационном документе.

Справка. Проект Remarket, трехлетняя инициатива, реализуемая Caritas Schweiz в партнерстве с Caritas Ukraine, Caritas-Spes Ukraine и SPARK.

Финансирование осуществляется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC – Swiss Development & Cooperation) и фондом IF!, а также при поддержке международных партнеров сети Caritas: Caritas Österreich, Cordaid и Trocaire.

Напомним, что благотворительная организация Каритас с начала полномасштабной войны помогает украинцам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий.

Факты ICTV писали, кто может получить помощь от Каритас в 2026 году и как ее оформить.

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