Допомога для бізнесу: Карітас запускає новий вид компенсацій для підприємств
- У межах проєкту REMARKET запускають компонент Доступ до фінансування, який передбачає часткову компенсацію капітальних витрат для мікро-, малих і середніх підприємств.
- Бізнес має самостійно залучити кредит від 20 тис. швейцарських франків, інвестувати його в основні засоби та після підтвердження цільового використання отримати до 10% компенсації.
- Водночас у БО Caritas Ukraine розповіли про максимальний розмір відшкодування та яким підприємствам надається перевага.
У межах проєкту Remarket запускають новий компонент Доступ до фінансування/Access to Finance (Cash-Back Grants). Це інструмент, який є підтримкою для мікро-, малих і середніх підприємств, які інвестують у свій розвиток.
Доступ до фінансування: як працює новий вид допомоги
Як повідомляє благодійна організація Caritas Ukraine, зараз формується основа конкурентоспроможності українського бізнесу після війни, тому підтримка інвестицій у модернізацію та розвиток є інвестицією в майбутню економіку країни.
Зазначається, що механізм Доступ до фінансування досить простий.
Перший крок. Підприємство самостійно залучає кредит на розвиток від 20 тис. швейцарських франків (CHF) в еквіваленті у банку, визначеному умовами проєкту.
Другий крок. Інвестує кошти у придбання основних засобів для бізнесу (водночас придбання транспортних засобів не допускається).
Третій крок. Після підтвердження цільового використання кредитних коштів – підприємство може отримати часткове відшкодування до 10% від суми цих коштів (максимум до 10 000 CHF, виплата здійснюється у гривні за курсом на дату виплати).
– Це не пряме фінансування і не грант наперед, а інструмент часткової компенсації капітальних витрат після здійснення інвестиції, – йдеться у повідомленні.
Пріоритет надається підприємствам, які раніше вже отримували грантову підтримку в межах REMARKET.
Варто зауважити, що участь можуть взяти підприємства, які зареєстровані в Україні та працюють щонайменше 6 місяців та мають діючий та операційно стабільний бізнес.
Допустимі сектори: швейне виробництво, бджільництво, пекарство та окремі інноваційні крос секторні моделі.
Водночас більш детально з умовами, критеріями відбору та переліком допустимих активів можна ознайомитися в інформаційному документі.
Довідка. Проєкт Remarket, трирічна ініціатива, яку реалізує Caritas Schweiz у партнерстві з Caritas Ukraine, Caritas-Spes Ukraine та SPARK.
Фінансування здійснюється Швейцарським агентством з розвитку та співробітництва (SDC – Swiss Development & Cooperation) та фондом IF!, а також за підтримки міжнародних партнерів мережі Caritas: Caritas Österreich, Cordaid та Trocaire.
Нагадаємо, що благодійна організація Карітас від початку повномасштабної війни допомагає українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії.
Водночас Факти ICTV писали, хто може отримати допомогу від Карітас у 2026 році та як її оформити.