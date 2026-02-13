Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича Орденом Свободы. Решение было принято после его дисквалификации с Олимпиады-2026 из-за шлема с изображением погибших украинских спортсменов. Награда присуждена за мужество и патриотизм согласно указу №119/2026.

Кому присуждается государственная награда Украины орден Свободы и при каких условиях, читайте в нашем материале.

Что такое орден Свободы

Орден Свободы — это одна из высших государственных наград Украины, учрежденная за выдающиеся заслуги в развитии страны и утверждении ее независимости. Эта награда учреждена указом Президента Украины 460/2008.

За что дают орден Свободы

Многие украинцы интересуются, орден Свободы — что за награда и за какие заслуги ее присуждают. Она присуждается за особые достижения в утверждении суверенитета, консолидации общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, а также за отстаивание конституционных прав и свобод граждан.

Награда орден Свободы: что дает и кто может получить

Награждаться Орденом Свободы могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.

Награда может быть присуждена как при жизни, так и посмертно. Повторное награждение одного лица этим орденом не предусмотрено.

Награда предусматривает возможность получения повышенной пенсии за выдающиеся заслуги перед Украиной. Такая пенсия устанавливается отдельным законом, и ее могут получать, например, Герои Украины, полные кавалеры орденов и ветераны, награжденные высокими государственными наградами.

Процедура награждения

Присуждение Ордена Свободы осуществляется исключительно указом Президента Украины. Кандидатуры подаются и оформляются в соответствии с утвержденным порядком вручения государственных наград. Награжденному вручают сам знак ордена и специальную орденскую книжку, которая подтверждает его статус.

Как выглядит награда орден Свободы

Знак ордена изготавливается из позолоченного серебра и имеет форму равностороннего креста с расходящимися сторонами, покрытого белой эмалью и украшенного кристаллами «Сваровски».

В центре креста расположен круглый синий медальон с золотым изображением Знака Княжеского Государства Владимира Великого, обрамленный лавровым венком. Стороны креста декорированы стилизованным растительным орнаментом, а рельефные элементы придают знаку изящный вид.

Орден носят на шейной ленте, а в случае наличия других наград Украины на шейной ленте, знак Ордена Свободы располагается выше. Лента ордена шелковая, белого цвета с продольными полосами синего и желтого цветов, символизирующими государственные цвета.

Награжденные орденом обязаны заботиться о сохранности знака и орденской книжки. В случае их утери возможно изготовление дубликатов по решению Комиссии государственных наград и геральдики.

Кто из известных людей награжден орденом Свободы

Первым кавалером Ордена Свободы стал король Швеции Карл XVI Густаф, ведь для награды не обязательно иметь украинское гражданство. С тех пор ее получили менее сотни человек.

Среди известных украинцев орден получили чемпион мира по боксу Александр Усик и фехтовальщица Ольга Харлан. Также среди кавалеров бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Не обошлось и без известных иностранцев: Орден Свободы получили большой друг Украины, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также американский финансист и филантроп Джордж Сорос. В 2015 году президент Петр Порошенко посмертно наградил орденом российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

